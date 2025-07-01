Солнечный удар: на Европу обрушилась аномальная жара

Из-за высоких температур растут цены на электроэнергию.

У Европы большие проблемы из-за аномальной жары. До рекордных отметок поднимается температура в Британии, Италии и Франции. Европейские фермеры уже бьют тревогу: засуха угрожает уничтожить большую часть урожая. Как с африканским климатом справляются в Европе, расскажет корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

Обстановка в Европе накалена до предела. Почти все западные столицы под ударом — солнечным. Температура в тени уже преодолела отметку в сорок градусов и не собирается снижаться.

Жители и туристы ищут спасения в тени и у фонтанов. Продажи питьевой воды и карманных вентиляторов бьют все рекорды.

«Это безумие. Мы как будто привыкли к жаре, но, вы знаете, это больше, чем когда-либо у нас было. А здесь, когда пытаешься уснуть по ночам, возникает та же проблема, и это так же тяжело, как в Испании», — делится туристка из Новой Зеландии Эрин Бехт.

Волна обжигающего зноя пришла из Африки и накрыла уже половину континента: от Великобритании, где фиксируют невиданные для туманного Альбиона +34, и до южной Италии, где привыкли к жаре, но не такой убийственной. Число госпитализаций в одной только Тоскане выросло на 20%.

А на севере Апеннин к потокам раскаленного воздуха прибавились и вышедшие из берегов горные реки. Несколько городов затоплены, сообщается об одном погибшем.

Власти по всей Европе вводят ограничения на работу на открытом воздухе, а предприятия меняют график. Максимальный уровень погодной угрозы объявлен и во Франции. В целях безопасности закрыта смотровая площадка на вершине Эйфелевой башни.

А местные фермеры уже терпят убытки. Один из главных французских деликатесов, устрицы, не успевают добыть сырыми. Моллюски буквально варятся в море.

«Вот посмотрите, эти устрицы уже мертвые, тут ничего нет больше. Здесь вода 29 градусов, для устриц выше 27 уже смертельно. Чуть подальше от берега — холоднее. Но перенести всю эту ферму я смогу уже только в следующем сезоне», — рассказывает устрицевод Лорен Камбон.

Оказаться на месте слонов из берлинского зоопарка сейчас мечтают многие. В Испании, где на днях был побит температурный рекорд в 46 градусов, с полок сметают вентиляторы и климатическую технику.

«На самом деле, с каждым годом продажи вентиляторов растут, потому что, очевидно, усиливается жара. А еще происходят резкие скачки температуры, такого раньше не было», — отмечает владелица магазина электроники Мириам Франкеса.

Чтобы не «сгореть» на работе, офисным клеркам приходится гонять кондиционер почти круглосуточно. Такая же ситуация и в жилых домах. Во Франции, Британии и Испании цены на электроэнергию достигли трехмесячного максимума.



В такие безоблачные и знойные дни, когда асфальт буквально плавится под ногами, жители Мадрида массово переходят на «темную» сторону. Пока это самый простой и самый дешевый способ защититься от теплового удара.



По прогнозам, аномально жаркие температуры продержатся еще как минимум несколько дней. Европа оказалась в тепловом куполе: когда зона высокого давление мешает перемещению воздушных масс.

«Тепловой купол действует почти как крышка в кастрюле, удерживая горячий воздух под собой. И еще это связано с атмосферным давлением. Чем выше температура воздуха, тем выше давление», — поясняет старший специалист по радиовещанию Королевского метеорологического общества Кирсти Маккейб.

И в какой-то момент эта крышка может рвануть.

Греция уже объята лесными пожарами, максимальный уровень погодной угрозы объявлен во Франции, Испании и Португалии. Нынешний июнь в Европе уже признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а значит уже и самым долгим.