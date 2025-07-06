Лето без просвета: опасные погодные явления накроют 17 регионов России

Наиболее напряженная ситуация складывается в Дагестане.

В ближайшие дни в 17 регионах России ожидаются опасные погодные условия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, обильные дожди прогнозируются в следующих областях: Волгоградской, Курганской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, а также в Хабаровском, Алтайском и Приморском краях. Еще в некоторых регионах будет сильный ветер, грозы и град. Например, в Омской и Волгоградской областях скорость ветра составит около 28 метров в секунду.

На Сахалине погода тоже будет дождливой. Вильфанд уточнил, что там из-за большого количества осадков уровень воды поднимется как минимум на метр. Кроме того, из-за интенсивных дождей в Дагестане переполнятся реки. Это может привести к подтоплениям в близлежащих населенных пунктах.

Согласно данным Романа Вильфанда, в Хакасии, Красноярском крае, Амурской области и Туве в ближайшие дни будет стоять жаркая погода. Столбики термометров там поднимутся до +35 градусов. Но при этом велика вероятность выпадения сильных осадков.

Метеоролог подчеркнул, что на Дальнем Востоке в ближайшие пару дней будет жара и дожди. Такая погода, по его словам, связана с выносом очень теплых воздушных масс из Китая и с невысоким атмосферным давлением, которое преобладает в том регионе.

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