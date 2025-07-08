Тропические грозы накроют Московский регион

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В южных регионах же наблюдается аномальная жара.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Экстремальная жара накрыла сразу несколько южных регионов. Под сорок уже в Краснодаре и Ставрополе.

Впрочем, в центральных областях — тоже как в тропиках. В Москве и Подмосковье температура может обновить рекорды. Сегодня уже плюс тридцать, действует оранжевый уровень опасности.

В ближайшие часы погода может еще ухудшиться, регион накроют ливни с градом и штормовой ветер.

«Верхняя граница облаков может достичь девяти-десяти километров, а в этом случае верхние облака покрываются ледяной шапкой. И это дополнительные условия для грозовой и градовой деятельности», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Не обойдется без дождей и в Петербурге. Но они будут кратковременными. Сейчас в городе около +20. Но начиная с пятницы в регион придет антициклон, и погода начнет улучшаться.

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