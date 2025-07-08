Тропические грозы накроют Московский регион
В южных регионах же наблюдается аномальная жара.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Экстремальная жара накрыла сразу несколько южных регионов. Под сорок уже в Краснодаре и Ставрополе.
Впрочем, в центральных областях — тоже как в тропиках. В Москве и Подмосковье температура может обновить рекорды. Сегодня уже плюс тридцать, действует оранжевый уровень опасности.
В ближайшие часы погода может еще ухудшиться, регион накроют ливни с градом и штормовой ветер.
«Верхняя граница облаков может достичь девяти-десяти километров, а в этом случае верхние облака покрываются ледяной шапкой. И это дополнительные условия для грозовой и градовой деятельности», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Не обойдется без дождей и в Петербурге. Но они будут кратковременными. Сейчас в городе около +20. Но начиная с пятницы в регион придет антициклон, и погода начнет улучшаться.
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