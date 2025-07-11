Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Яна
У мальчика тяжелейший порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказывали историю четырелетнего Яна. У мальчика тяжелейший порок сердца, из-за которого его жизнь буквально висит на волоске. Срочно нужна дорогостоящая операция, на которую не хватает еще трех миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму — 4 051 505 рублей.
Большое вам спасибо!
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