Асфальт плавится: центральные регионы РФ остаются во власти жары

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Жители Центральной России проходят испытание жарой

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

При этом Москву ожидают тропические ливни и ураганы.

Настоящее испытание жарой сейчас проходят жители центральных регионов, которые остались дома. В Петербурге до плюс 30.

В Москве минувшая ночь стала самой теплой с начала года. Но синоптики отмечают, что пик жары уже позади.

В ближайшее время ситуация изменится. На смену африканскому циклону придет другой: он принесет с собой тропические ливни, грозы и ураганный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

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