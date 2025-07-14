Асфальт плавится: центральные регионы РФ остаются во власти жары

При этом Москву ожидают тропические ливни и ураганы.

Настоящее испытание жарой сейчас проходят жители центральных регионов, которые остались дома. В Петербурге до плюс 30.

В Москве минувшая ночь стала самой теплой с начала года. Но синоптики отмечают, что пик жары уже позади.

В ближайшее время ситуация изменится. На смену африканскому циклону придет другой: он принесет с собой тропические ливни, грозы и ураганный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.