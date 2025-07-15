Ливни, молнии и потопы: по всей стране устраняют последствия непогоды

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Последствия непогоды ликвидируют по всей России

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Якутии закрыли проезд по трассе «Колыма», в Москве ликвидируют последствия грозы и проливных дождей.

В Москве ликвидируют последствия удара стихии. Пострадавшие жители подсчитывают ущерб от грозы, проливных дождей и порывистого ветра.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дворы и улицы затопило настолько, что машины едва могли проехать. А кто-то вовсе остался без крыши над головой. Сгорели три дома, в них ударила молния.

В регионе все еще действует штормовое предупреждение. Как рассказали «Известиям» синоптики, непогода может ударить с новой силой. Особую опасность представляют молнии.

Так, накануне в Тульской области три человека стали жертвами грозы. Разряд угодил в мокрый песок, и все, кто были рядом, погибли на месте.

В последнее время по всему миру фиксируют все больше молний. Причем растет не только их количество, но и мощность.

«Отмечается учащающееся количество не просто молний, а интенсивных молний. Там измеряются сейчас такие молнии по длине. В Бразилии зафиксировали молнию около 700-800 километров. Это расстояние почти как от Москвы до Питера», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последствия непогоды сейчас устраняют и на Алтае. Там ветер оставил сотни жителей без света. Упавшие деревья оборвали провода и перекрыли дорогу.

А в Якутии закрыли проезд по федеральной трассе «Колыма». Движение заблокировала большая вода. После обильных дождей из берегов вышли сразу несколько рек. Затоплены села, в трех районах объявлен режим повышенной готовности. Жителей на лодках эвакуируют в безопасные места.

А в Красноярске только готовятся к удару стихии. На город надвигается шторм. Возможен крупный град.

Тема:
Погода
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