Ливни, молнии и потопы: по всей стране устраняют последствия непогоды
Последствия непогоды ликвидируют по всей России
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru
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В Якутии закрыли проезд по трассе «Колыма», в Москве ликвидируют последствия грозы и проливных дождей.
В Москве ликвидируют последствия удара стихии. Пострадавшие жители подсчитывают ущерб от грозы, проливных дождей и порывистого ветра.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дворы и улицы затопило настолько, что машины едва могли проехать. А кто-то вовсе остался без крыши над головой. Сгорели три дома, в них ударила молния.
В регионе все еще действует штормовое предупреждение. Как рассказали «Известиям» синоптики, непогода может ударить с новой силой. Особую опасность представляют молнии.
Так, накануне в Тульской области три человека стали жертвами грозы. Разряд угодил в мокрый песок, и все, кто были рядом, погибли на месте.
В последнее время по всему миру фиксируют все больше молний. Причем растет не только их количество, но и мощность.
«Отмечается учащающееся количество не просто молний, а интенсивных молний. Там измеряются сейчас такие молнии по длине. В Бразилии зафиксировали молнию около 700-800 километров. Это расстояние почти как от Москвы до Питера», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Последствия непогоды сейчас устраняют и на Алтае. Там ветер оставил сотни жителей без света. Упавшие деревья оборвали провода и перекрыли дорогу.
А в Якутии закрыли проезд по федеральной трассе «Колыма». Движение заблокировала большая вода. После обильных дождей из берегов вышли сразу несколько рек. Затоплены села, в трех районах объявлен режим повышенной готовности. Жителей на лодках эвакуируют в безопасные места.
А в Красноярске только готовятся к удару стихии. На город надвигается шторм. Возможен крупный град.
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