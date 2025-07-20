Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Тульскую область

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 48 0

По словам главы региона, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Тульскую область

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны задействованы для отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. На местах работают оперативные службы.

«Подразделения ПВО Минобороны России отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область», — сообщил Миляев.

Он также отметил, что все необходимые службы реагируют на ситуацию в соответствии с установленными протоколами.

Ранее, писал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны России пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Москву. Обломки сбитого дрона упали на территории Зеленоградского административного округа. По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

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