Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Тульскую область

Российские силы противовоздушной обороны задействованы для отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. На местах работают оперативные службы.

«Подразделения ПВО Минобороны России отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область», — сообщил Миляев.

Он также отметил, что все необходимые службы реагируют на ситуацию в соответствии с установленными протоколами.

Ранее, писал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны России пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Москву. Обломки сбитого дрона упали на территории Зеленоградского административного округа. По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.