Угроза цунами у берегов Камчатки официально снята после землетрясений

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 80 0

Спасатели сообщили, что опасности для жителей полуострова больше нет, волны не зафиксированы.

Угроза цунами у берегов Камчатки официально снята после землетрясений

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Камчатке сняли предупреждение о возможном цунами, которое ранее было объявлено после серии сильных землетрясений в акватории Тихого океана. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Сейсмическая активность была зафиксирована 20 июля в районе Петропавловска-Камчатского. По данным специалистов, подземные толчки достигали магнитуды 7,4. После самого мощного землетрясения местные власти приняли решение объявить штормовое предупреждение и оповестили население прибрежных районов о возможной эвакуации.

Однако спустя несколько часов специалисты отменили тревогу. В заявлении МЧС уточняется, что значительных волн, представляющих угрозу для жизни и инфраструктуры, зарегистрировано не было. Ситуация на полуострове остается спокойной, и все службы продолжают мониторинг.

Жителей региона просят сохранять спокойствие, поскольку, как напоминают специалисты, в течение некоторого времени после подобных сейсмособытий могут происходить повторные подземные толчки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что максимальная высота возможной волны при развитии цунами может достигать 60 сантиметров.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
В унисон со зрителями: Расторгуев впервые исполнил песню «Конь» вместе с сыном
9:15
Адвокат Касаткина сообщил о запрете баскетболисту заниматься спортом в тюрьме
8:58
Тяжелая ноша: в августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
8:44
Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни
8:30
Илья Гуров: «Нейросети — это суррогат творчества»
8:12
После шторма в Белом море пропали трое туристов

Сейчас читают

«Давно не было в жизни»: у Мити Фомина прибавление в семье
Паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025