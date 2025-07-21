Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни

На Москву и Подмосковье обрушились сильные ливни
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Возможны изменения в движении транспорта столицы.
Сильные ливни обрушились на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС России.
Проливной дождь продлится около двух часов. Кроме того, из-за большого количество осадков могут возникнуть проблемы с передвижением по городу и области. Возможны задержки или смены маршрутов наземного транспорта.
Отмечается также и возросший спрос на услуги такси, что в свою очередь привело к повышению цен в три раза.
МЧС рекомендовало водителям снижать скорость на дороге и включать дальний свет во время движения, по возможности отказаться от парковки автомобилей под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам также посоветовали избегать открытых пространств, водоемов, металлоконструкций и деревьев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Воронеж затопило после сильного ливня. Движение на дорогах города парализовано. Большое количество осадков выпало слишком быстро, поэтому ливнеки и городские службы не уповают бороться с последствиями непогоды.
При этом ждать в ближайшее время от природы снисхождения не стоит. В Воронеже уже объявлено штормовое предупреждение.
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