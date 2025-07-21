Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 108 0

На Москву и Подмосковье обрушились сильные ливни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Возможны изменения в движении транспорта столицы.

Сильные ливни обрушились на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС России. 

Проливной дождь продлится около двух часов. Кроме того, из-за большого количество осадков могут возникнуть проблемы с передвижением по городу и области. Возможны задержки или смены маршрутов наземного транспорта.

Отмечается также и возросший спрос на услуги такси, что в свою очередь привело к повышению цен в три раза.

МЧС рекомендовало водителям снижать скорость на дороге и включать дальний свет во время движения, по возможности отказаться от парковки автомобилей под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам также посоветовали избегать открытых пространств, водоемов, металлоконструкций и деревьев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Воронеж затопило после сильного ливня. Движение на дорогах города парализовано. Большое количество осадков выпало слишком быстро, поэтому ливнеки и городские службы не уповают бороться с последствиями непогоды.

При этом ждать в ближайшее время от природы снисхождения не стоит. В Воронеже уже объявлено штормовое предупреждение.

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