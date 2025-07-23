Размытые дороги и затопленные улицы: в Татарстане бушует шторм

Еще один российский регион оказался под ударами стихии.

В Татарстане бушует мощный шторм. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду.

Деревья вырывает с корнем, несколько из них обрушились на автомобили. Только чудом никто не пострадал. Ливень идет плотной стеной.

Участки трасс размывает и они проваливаются вместе с машинами. Затоплены улицы Казани и другие населенные пункты. Местами идет сильный град. И по прогнозам, погода в ближайшие часы будет только ухудшаться.

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