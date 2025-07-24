Разбившийся Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 87 0

Крайнее происшествие произошло за несколько месяцев до крушения, 6 марта 2025 года.

Потерпевший крушение Ан-24 участвовал в четырех авиаинцидентах за семь лет

Фото: ГУ МЧС по Амурской области/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажирский самолет Ан-24, потерпевший крушение в Тынде Амурской области, за последние семь лет участвовал в четырех авиационных инцидентах. Об этом сообщили в Росавиации.

В декабре 2018 года лайнер получил повреждения в результате выкатывания за пределы рулежной дорожки в Иркутской области.

Также 3 апреля 2022 года во время рейса Иркутск — Бодайбо среагировала система предупреждения опасных сближений с другим самолетом авиакомпании S7.

Кроме того, 19 мая 2022 года воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт из-за отказа генератора при выполнении рейса Чита — Чара.

Крайнее происшествие произошло за несколько месяцев до крушения, 6 марта 2025 года экипаж на маршруте Иркутск — Киренск запросил возврат на место, так как отказал один комплект радиостанции.

Связь с самолетом пропала 24 июля около 13:00 по местному времени (07:00 мск) во время захода на посадку в аэропорту Тынды. Поисковая операция была развернута сразу после потери контакта с воздушным судном.

Фюзеляж самолета был найден на горном склоне в 16 километрах от места назначения. При падении судно загорелось, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. По предварительным данным, погибли все 42 пассажира и шесть членов экипажа.

По факту крушения возбуждено уголовное дело, ведется проверка транспортными прокуратурами. Одной из версий трагедии называют ошибку экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил министра транспорта Андрея Никитина и главу Росавиации Дмитрия Ядрова на место катастрофы для координации расследования и оказания помощи пострадавшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
Умер признанный мастер российской акварели Шапошников
19:06
Сербия планирует перевезти золотые запасы на свою территорию
18:50
Умер актер и рестлер Халк Хоган
18:46
Овечкин сыграет в Матче звезд детского хоккейного турнира в Мытищах
18:41
Поможет сохранить урожай: как ухаживать за клубникой после сбора ягод
18:38
Президент Литвы потребовал объяснений или увольнения от премьера Палуцкаса

Сейчас читают

«Прогноз погоды был нелетный»: гендиректор «Ангары» раскрыл детали трагедии
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс