Посольство Великобритании выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 63 0

Соответствующее заявление диппредставительство разместило в соцсетях.

Посольство Великобритании выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Власти Великобритании отреагировали на трагедию в Амурской области, где при падении самолета Ан-24 погибли все находившиеся на борту. Представитель Лондона в России Дейни Долакия заявила, что глубоко опечалена случившимся. Соболезнования были размещены на официальной странице посольства в социальных сетях.

Крушение произошло вблизи города Тында. На борту находились 49 человек.

Как сообщил губернатор региона, в Амурской области объявлен трехдневный траур. Родным погибших будет оказана материальная поддержка.

Известно также, что страховая компания «Согаз» также заявила о готовности выполнить все обязательства по полису. Пассажиры рейса были застрахованы по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Согласно действующим нормам, страховая выплата составит два миллиона двадцать пять тысяч рублей на каждого погибшего.

Причины трагедии пока выясняются. Регулирующие органы уже начали проверку обстоятельств катастрофы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о разбившемся Ан-24.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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