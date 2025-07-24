Потеряли связь при заходе на второй круг: что известно о разбившемся Ан-24

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Связь с потерпевшим крушение самолетом Ан-24 потеряли при заходе борта на посадку в аэропорту Тынды около 13:00 по местному времени (07:00 мск). По информации транспортной прокуратуры, контакт с воздушным судном прервался при заходе на второй круг.

Известно, что самолет вылетел из Хабаровска в 07:36 по местному времени (00:36 мск). Когда он перестал выходить на связь, были организована поисковая операция. В ней участвовали спасатели МЧС России, а также поисково-спасательное воздушное судно Росавиации.

Фюзеляж самолета обнаружили на горном склоне в 16 километрах от пункта назначения — Тынды. При падении судно загорелось, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушения Ан-24 в Амурской области погибли. На борту было 42 пассажира и шесть членов экипажа.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Тындинский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил по факту потери связи с самолетом уголовное дело.

Тындинская и Байкало-Ангарская транспортные прокуратуры проводят проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Известно, что разбившийся самолет был выпущен почти полвека назад — в 1976 году. В парк авиакомпании «Ангара» он попал в 2021-м, до этого летал в «Аэрофлоте», «Ижавиа», других авиакомпаниях. В 2018-м в Бодайбо самолет задел крылом мачту освещения, пассажиры не пострадали.

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