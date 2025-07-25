Артиллерийские подразделения несут круглосуточное боевое дежурство.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» из состава группировки войск «Север» нанесли огневое поражение по позициям противника на харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийские подразделения несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая поддержку штурмовых групп и поражение ключевых целей ВСУ, включая укрепленные опорные пункты, а также места скопления личного состава и техники.

Современные комплексы «Торнадо-С» способны поражать цели на дистанции до 120 километров, используя широкий спектр боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.