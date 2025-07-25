Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 49 0

Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/ Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Круглосуточно подразделения противовоздушной обороны сканируют небо.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М» из состава Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожает беспилотники ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения противовоздушной обороны круглосуточно прикрывают российские силы от средств воздушной разведки и ударных беспилотников противника. При обнаружении целей расчеты ЗРК «Стрела-10М» оперативно занимают стартовые позиции и производят пуск ракет.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
25 июл
«Торнадо-С» нанесли огневое поражение формированиям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июл
Российские войска перекрывают пути снабжения ВСУ под Покровском
24 июл
Шаги к вершине: как уникальная медицинская программа позволила покорить Эльбрус ветеранам СВО
24 июл
ВС РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР
24 июл
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
24 июл
«Наше дело правое»: Олег Газманов о проекте «Родники» и поддержке бойцов на СВО
24 июл
РСЗО «Град» уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июл
ЗРК «Стрела-10» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
23 июл
ВС РФ освободили Варачино в Сумской области
23 июл
Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:42
После массовых протестов Зеленский отказался от реформы НАБУ и САП
8:25
В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибло 15 человек
8:10
«Молодежь любит так же, как мы»: Баста рассказал о смыслах своего мюзикла
8:07
Удобно для мамы и плохо для ребенка: почему подгузники тормозят развитие малышей
7:49
Макрон заявил о намерении признать государство Палестина на ГА ООН в 2026 году
7:30
Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс