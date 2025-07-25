Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/ Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Круглосуточно подразделения противовоздушной обороны сканируют небо.
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М» из состава Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожает беспилотники ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подразделения противовоздушной обороны круглосуточно прикрывают российские силы от средств воздушной разведки и ударных беспилотников противника. При обнаружении целей расчеты ЗРК «Стрела-10М» оперативно занимают стартовые позиции и производят пуск ракет.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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