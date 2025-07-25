Семьям погибших в крушении самолета АН-24 выплатят по пять миллионов рублей

Авиакомпания возьмет на себя затраты на перевозку к местам похорон.

Родственникам погибших в крушении самолета АН-24 в Амурской области выплатят по пять миллионов рублей. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«От лица министерства транспорта и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ан-24», — сказал глава ведомства Андрей Никитин.

Министр отметил, что сегодня их основная задача — оказать максимальную поддержку семьям гражданам, которые погибли в результате крушения самолета в Тынде, а также выяснить причины катастрофы и принять меры для предотвращения подобных ситуаций.

Согласно данным ведомства, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту АН-24: два миллиона 25 тысяч рублей — от страховой компании, два миллиона рублей — помощь перевозчика и один миллион рублей — материальная помощь региональных правительств.

Самолет разбился 24 июля рядом с аэропортом города Тында Амурской области. На борту находилось 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибли.

Ранее 5-tv.ru писал, что полет рухнувшего АН-24 проходил в сложных метеоусловиях.

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