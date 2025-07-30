Экстремальная жара установилась сразу в нескольких регионах России

Экстремальная жара испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни климатическая норма будет превышена до десяти градусов.

Самая сложная ситуация ожидается в Северо-Западном Федеральном округе. Есть вероятность, что в Петербурге сегодня будет побит температурный рекорд, который держался с 2012 года.

Но зной в Северной столице продержится недолго. Уже завтра на берегах Невы пройдут кратковременные дожди.

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