Экстремальная жара установилась сразу в нескольких регионах России

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Есть вероятность, что в Петербурге сегодня будет побит температурный рекорд, который держался с 2012 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Экстремальная жара испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни климатическая норма будет превышена до десяти градусов.

Самая сложная ситуация ожидается в Северо-Западном Федеральном округе. Есть вероятность, что в Петербурге сегодня будет побит температурный рекорд, который держался с 2012 года.

Но зной в Северной столице продержится недолго. Уже завтра на берегах Невы пройдут кратковременные дожди.

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