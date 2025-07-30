Экстремальная жара установилась сразу в нескольких регионах России
Есть вероятность, что в Петербурге сегодня будет побит температурный рекорд, который держался с 2012 года.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Экстремальная жара испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни климатическая норма будет превышена до десяти градусов.
Самая сложная ситуация ожидается в Северо-Западном Федеральном округе. Есть вероятность, что в Петербурге сегодня будет побит температурный рекорд, который держался с 2012 года.
Но зной в Северной столице продержится недолго. Уже завтра на берегах Невы пройдут кратковременные дожди.
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