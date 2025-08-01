Число погибших из-за мощных ливней в Пекине возросло до 44

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Всего за несколько дней в столице Китая выпала годовая норма осадков.

Фото, видео: Reuters/Florence Lo; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Сорок четыре человека погибли в результате рекордного наводнения в Пекине. Но это цифра еще может вырасти. Многие пропали без вести, сейчас их разыскивают спасатели.

Всего за несколько дней в столице выпала годовая норма осадков. Масштабные разрушения осложняют работу спасательных служб.

Кроме того, власти разбираются, почему Китай столкнулся с таким масштабным бедствием. Во многих районах жителей почему-то не оповестили о приближающейся опасности.

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