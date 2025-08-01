Нью-Йорк уходит под воду: власти ввели режим ЧП из-за сильных ливней

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В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за сильных ливней

Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В городе затоплены улицы, во многих районах нет света.

В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение — американский штат стремительно уходит под воду. Затоплены первые этажи зданий.

Воды так много, что машины глохнут прямо посреди дорог. Водители дожидаются спасателей, вылезая на крыши. Движение общественного транспорта парализовано. Вот так сейчас выглядит метро в Нью-Йорке. Уехать невозможно.

Во многих районах нет света. Отменены сотни авиарейсов. Власти рекомендуют жителям вообще воздержаться от любых поездок.

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