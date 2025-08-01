Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса

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У мальчика редкое генетическое заболевание, которое провоцирует рост опухолей в головном мозге.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о Денисе из Екатеринбурга.

У мальчика редкое генетическое заболевание, которое провоцирует рост опухолей в головном мозге. Из-за этого его мучают приступы эпилепсии.

Развитие ребенка почти остановилось. Денису требуется длительное обследование, а затем операция. Лечение стоит 2,5 миллиона рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

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