Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
У мальчика редкое генетическое заболевание, которое провоцирует рост опухолей в головном мозге.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о Денисе из Екатеринбурга.
У мальчика редкое генетическое заболевание, которое провоцирует рост опухолей в головном мозге. Из-за этого его мучают приступы эпилепсии.
Развитие ребенка почти остановилось. Денису требуется длительное обследование, а затем операция. Лечение стоит 2,5 миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 31 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
- 25 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи
- 24 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
- 18 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Элины
- 17 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летней Элины
- 11 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Яна
- 10 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Яна
- 4 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Марины
- 3 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Марины
- 27 июн
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алексии
73%
Нашли ошибку?