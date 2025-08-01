Засушливый август ожидается в нескольких регионах России

Вильфанд: в Черноземье, Южном и Северном Кавказе будет засушливый август
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Дефицит осадков может сказаться на растительности и сельском хозяйстве.
В августе будет засушливым в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе. В этих регионах выпадет осадков меньше климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, особенно остро дефицит осадков может ощущаться в Тульской, Рязанской, Калужской и Белгородской областях. При этом избыток дождей ожидается в Калининградской, Ленинградской областях и на севере Красноярского края.
Как уточняет эксперт, недостаток влаги ожидается также на Чукотке, севере Архангельской области, в республике Коми и Ненецком автономном округе.
Вильфанд предупреждает, что такой дефицит осадков может сказаться на растительности и сельском хозяйстве, усиливая засушливые условия в ряде регионов.
При этом в центральной России и на юге страны в августе ожидается температурный фон около нормы или немного выше средней климатической, а в некоторых районах возможны резкие температурные колебания и прохладные периоды. Это делает предстоящий август довольно нестабильным с точки зрения погоды.
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