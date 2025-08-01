Путин отметил героизм врачей на Камчатке при землетрясении

Глава государства высоко оценил действия врачей, которые, несмотря на опасность, продолжали выполнять свой долг.

Медицинские работники на Камчатке, которые проводили операцию во время землетрясения, проявили настоящую отвагу и профессионализм. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами в ходе своей поездки на Валаам.

Глава государства высоко оценил действия врачей, которые, несмотря на опасность, продолжали выполнять свой долг, оказывая помощь пострадавшим в условиях стихийного бедствия.

«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград», — подчеркнул Путин.

Мощное землетрясение магнитудой до 8,8 на Камчатке застало врасплох местных жителей 30 июля. Регион до сих пор подвержен афтершокам, которых за последние сутки было зафиксировано в количестве 120.

Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о врачах, которые во время землетрясения на Камчатке проводили операцию. Несмотря на сильные подземные толчки, медики онкологического диспансера в Петропавловске-Камчатском не остановили проведение операции. В это время на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений последних лет — его магнитуда приблизилась к девяти баллам.

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