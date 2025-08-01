Путин отметил героизм врачей на Камчатке при землетрясении
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru
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Глава государства высоко оценил действия врачей, которые, несмотря на опасность, продолжали выполнять свой долг.
Медицинские работники на Камчатке, которые проводили операцию во время землетрясения, проявили настоящую отвагу и профессионализм. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами в ходе своей поездки на Валаам.
Глава государства высоко оценил действия врачей, которые, несмотря на опасность, продолжали выполнять свой долг, оказывая помощь пострадавшим в условиях стихийного бедствия.
«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград», — подчеркнул Путин.
Мощное землетрясение магнитудой до 8,8 на Камчатке застало врасплох местных жителей 30 июля. Регион до сих пор подвержен афтершокам, которых за последние сутки было зафиксировано в количестве 120.
Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал о врачах, которые во время землетрясения на Камчатке проводили операцию. Несмотря на сильные подземные толчки, медики онкологического диспансера в Петропавловске-Камчатском не остановили проведение операции. В это время на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений последних лет — его магнитуда приблизилась к девяти баллам.
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