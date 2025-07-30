Герои в белых халатах: на Камчатке врачи провели операцию во время землетрясения

На Камчатке наградят медиков, которые проводили операцию во время землетрясения
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Мельников. Важное/melnikov41; 5-tv.ru
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Работа в операционной не остановилась, даже когда задрожала земля.
Несмотря на подземные толчки, врачи онкологического диспансера Петропавловска-Камчатского не прервали хирургическое вмешательство. На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой почти в девять — одно из сильнейших за последние годы.
Операция проходила в самый разгар природной стихии, но медики сохранили самообладание и успешно завершили процедуру.
Кадры с камеры, на которых видно, как все помещение буквально качается, а врачи храбро удерживают пациента на операционном столе, моментально разлетелись по Сети. Пользователи соцсетей выразили восторг и благодарность хирургам, назвав их настоящими героями.
Событие уже прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он сообщил, что поручил подготовить документы для награждения медработников, отметив их мужество и профессионализм. По словам главы региона, их поступок достоин высшей государственной оценки.
Одновременно власти призывают жителей сохранять спокойствие. Объявлена угроза цунами, и населению рекомендовано держаться подальше от побережья в потенциально опасных районах. Специалисты уже начали обследование школ, больниц и детсадов на предмет повреждений.
Губернатор подчеркнул, что все службы работают в усиленном режиме. При обнаружении трещин и разрушений просят обращаться на горячую линию или по номеру 112. Жителям напомнили: важно доверять только официальной информации и не поддаваться панике.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона.
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