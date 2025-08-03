Рособрнадзор развеял слухи об аномальном количестве стобалльников на ЕГЭ

В ведомстве подчеркнули, что действующая система проведения экзамена полностью исключает возможность фальсификаций.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рособрнадзор прокомментировал появившиеся в сети сообщения о якобы аномальном количестве стобалльников на ЕГЭ в регионах Северного Кавказа.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось утверждение, что именно кавказские республики, в частности Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня, оказались в лидерах по числу выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ.
«Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности. Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, — 98 человек. В России же таких ребят в этом году — 7377», — уточняется в заявлении Рособрнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что действующая система проведения экзамена полностью исключает возможность фальсификаций. Организационно-технологическая схема ЕГЭ обеспечивает прозрачность процедуры и объективность результатов.
Согласно официальной статистике, больше всего стобалльников в 2025 году зафиксировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и других регионах.
«Ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей по статистике стобалльников. ЕГЭ 2025 года традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников РФ», — отметили в Рособрнадзоре, добавив, что достоверную информацию о ходе экзамена можно найти только на официальных платформах ведомства.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 июл
- Экзамены — все: в России подводят итоги ЕГЭ
- 4 июл
- Вузы зафиксировали рекордное число бот-атак с начала приемной кампании
- 25 июн
- Выпускница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
- 24 июн
- Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов
- 22 июн
- Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев
- 9 июн
- Чтобы голод не отвлекал: школьников предлагают кормить на ЕГЭ и ОГЭ
- 3 июн
- Технически невозможно: слив заданий ЕГЭ опровергли
- 31 мая
- Как сдать экзамены и не сойти с ума — полезные практики от медицинского психолога
- 29 мая
- Рособрнадзор запретил рассаживать сдающих ЕГЭ выпускников за круглые столы
- 23 мая
- Родители стоят над душой? Как стартовал ЕГЭ для выпускников-2025
65%
Нашли ошибку?