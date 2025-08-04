Пострадавшие в теракте в «Крокусе» собрались у здания Мосгорсуда

Судебный процесс, к которому приковано огромное внимание. В Москве сегодня приступили к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Девять тысяч страниц обвинения. На скамье подсудимых — непосредственные исполнители, которые признали свою вину, и их пособники. Те, которые переводил деньги и доставлял оружие. Меры безопасности — беспрецедентные. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова. Она работает на месте.

Мосгорсуд. Начало заседания. На съемку дают несколько минут. Пресса выходит из зала. Решено: процесс будет закрытым.

За несколько часов до территорию оцепили силовики. Броневик Росгвардии на въезде, кинологи, патрули ДПС.

«Пятнадцать минут до начала заседания, но вот очередь возле Мосгорсуда до сих пор не заканчивается. Здесь слева стоят журналисты, справа — пострадавшие в результате теракта. Около 150 человек из них пришло на предварительное слушание. Сегодня, судя по всему, людей еще больше», — рассказывает корреспондент.

Говорить о случившемся до сих пор больно.

Людмила крепко держит за запястье мужа Андрея. Как в тот страшный вечер. Они сидели на балконе, когда началась стрельба. Выжили чудом: благодаря силе характера Андрея, который сохранил самообладание и помог супруге спрятаться на минус первом этаже.

«50 минут, начали уже задыхаться, лежали на полу. Счастье, что с нами оказался охранник с рацией. Здание — огромное, нас бы никто не нашел. Когда приехала служба спасения, ОМОН, они были в масках. Они нас вскрыли дверь, вырезали. Мы бежали через густой дым на свет лампочек», — рассказала пострадавшая Людмила.

Когда выбежали из здания — отказали ноги, вспоминает Людмила. Еще три недели они с мужем провели в больнице, таким сильным было отравление угарным газом. 44 года в браке. Вместе и сейчас.

У Марины на концерте погибла мама. Не прийти в суд просто не могла.

Говорят о том, как четко действовали террористы. План был продуман до мелочей, спрятаться было практически невозможно.

Наказания для террористов и их пособников — всего в деле фигурируют 19 человек — хотят самого строгого.

Три заседания в неделю — в таком режиме в Мосгорсуде планируют рассматривать дело о теракте. После этого будет оглашено решение, которого здесь очень ждут.

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