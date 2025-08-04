Военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 22 0

В зале заседания усилены меры безопасности.

Военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет рассмотрено в закрытом от представителей СМИ режиме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Процесс, на который пришли более 50 потерпевших и их представителей, проходит в Московском городском суде. Обвинительное заключение по делу, возбужденное в отношении 19 террористов, было передано во Второй Западный окружной военный суд 8 июля. Его будет слушать коллегия, которая состоит из трех судей.

В зале заседания усилили меры безопасности — работают более 30 сотрудников ОМОН и приставов.

Теракт в «Крокусе»

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта 2024 года произошла террористическая атака. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром.

Нападавшие вышли из машины и открыли огонь по охране и гостям, затем проникли внутрь, расстреливая всех на своем пути. Используя бензин, террористы подожгли сидения внутри зала и покинули место происшествия. Спустя несколько часов они были задержаны правоохранительными органами в Брянской области.

В результате теракта погибли 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести. Следствие выявило причастность террористов к финансированию с территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла из-за пожара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
3 авг
Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла от пожара
31 июл
Наезд на семью с детьми напавшими на «Крокус Сити Холл» был частью теракта
27 июл
Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из России
25 июл
Перед нападением в «Крокусе» террористы заглушили страх наркотиками
25 июл
Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах руководства Украины
8 июл
Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» поступило в суд
29 июн
Исполнители теракта в «Крокусе» назвали Украину организатором
23 июн
СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»
14 апр
Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми
22 мар
«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
«Локомотив» выиграл Международный кубок по пляжному футболу
13:32
Шансов получить компенсацию за дефекты в новостройках в РФ станет больше
13:23
Военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме
13:21
Побег от неолиберализма: граждане из недружественных стран рвутся в Россию
13:16
Вода с неба и на земле: река вышла из берегов в Туапсинском районе
13:12
ВС РФ продолжают наступление на Красноармейском направлении

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс