Военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

Дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет рассмотрено в закрытом от представителей СМИ режиме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Процесс, на который пришли более 50 потерпевших и их представителей, проходит в Московском городском суде. Обвинительное заключение по делу, возбужденное в отношении 19 террористов, было передано во Второй Западный окружной военный суд 8 июля. Его будет слушать коллегия, которая состоит из трех судей.

В зале заседания усилили меры безопасности — работают более 30 сотрудников ОМОН и приставов.

Теракт в «Крокусе»

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта 2024 года произошла террористическая атака. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром.

Нападавшие вышли из машины и открыли огонь по охране и гостям, затем проникли внутрь, расстреливая всех на своем пути. Используя бензин, террористы подожгли сидения внутри зала и покинули место происшествия. Спустя несколько часов они были задержаны правоохранительными органами в Брянской области.

В результате теракта погибли 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести. Следствие выявило причастность террористов к финансированию с территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла из-за пожара.

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