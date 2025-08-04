Военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

В зале заседания усилены меры безопасности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет рассмотрено в закрытом от представителей СМИ режиме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Процесс, на который пришли более 50 потерпевших и их представителей, проходит в Московском городском суде. Обвинительное заключение по делу, возбужденное в отношении 19 террористов, было передано во Второй Западный окружной военный суд 8 июля. Его будет слушать коллегия, которая состоит из трех судей.
В зале заседания усилили меры безопасности — работают более 30 сотрудников ОМОН и приставов.
Теракт в «Крокусе»
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта 2024 года произошла террористическая атака. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром.
Нападавшие вышли из машины и открыли огонь по охране и гостям, затем проникли внутрь, расстреливая всех на своем пути. Используя бензин, террористы подожгли сидения внутри зала и покинули место происшествия. Спустя несколько часов они были задержаны правоохранительными органами в Брянской области.
В результате теракта погибли 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести. Следствие выявило причастность террористов к финансированию с территории Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла из-за пожара.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
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