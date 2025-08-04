Исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину
Первое заседание по делу о теракте прошло в Московском городском суде в закрытом режиме.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Исполнители теракта в "Крокусе" полностью признали вину. Об это в беседе 5-tv.ru рассказал один из участников процесса, который проходил в закрытом от прессы режиме.
Однако, уточняется, что один из злоумышленников — Рачабализод Муродал* — признал вину частично. С его слов, он действительно состоял в запрещенной организации и совершал джихад.
На судебный процесс пришли более 50 потерпевших и их представителей. Заседание проходило в Московском городском суде. Обвинительное заключение по делу, которое было возбужденно в отношении 19 террористов, было передано во Второй Западный окружной военный суд 8 июля.
Теракт в «Крокусе»
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта 2024 года произошла террористическая атака. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром.
Нападавшие вышли из машины и открыли огонь по охране и гостям, затем проникли внутрь, расстреливая всех на своем пути. Используя бензин, террористы подожгли сидения внутри зала и покинули место происшествия. Спустя несколько часов они были задержаны правоохранительными органами в Брянской области.
В результате теракта погибли 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести. Следствие выявило причастность террористов к финансированию с территории Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что наезд на семью с детьми напавшими на «Крокус Сити Холл» был частью теракта.
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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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