Средства ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника над регионами РФ

Атаке подверглись четыре города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 24 вражеских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, украинские боевики атаковали четыре российских города. ПВО РФ перехватывали и уничтожали дроны на протяжении трех часов — с 23:00 4 августа до 01:40 5 августа (по московскому времени. — Прим.ред.).
В Минобороны уточнили, что над территорией Брянской области за это время было перехвачено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), над Ростовской областью — семь, над Калужской и Смоленской областями — по два.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины на границе с РФ устанавливают ретрансляторы для увлечения дальности атак дронов. Одна из таких установок появилась в Харьковской области.
Боевики Незалежной регулярно обстреливают российские города с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
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