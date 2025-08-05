Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тысяче рублей

Пострадавшим фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» предложил по одной тысяче рублей. Такая сумма была озвучена в качестве компенсации физического и морального ущерба. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат Ксения Трунова.

Как уточнила собеседница, предложение исходило от одного из пособника террористов — Умеджона Солиева*.

«Предложил потерпевшим 1 тысячу рублей за их моральные и физические страдания, что, конечно, достаточно смешно, учитывая, что мы представляем в основном тяжелый вред или родственников погибших, и 1 тысяча рублей — это слишком смехотворная сумма и скорее выглядит как попытка уйти от ответственности», — поделилась адвокат.

По словам Труновой, решения о действиях будут приниматься по результатам консультаций с потерпевшими.

Теракт в «Крокусе»

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта 2024 года произошла террористическая атака. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром.

Нападавшие вышли из машины и открыли огонь по охране и гостям, затем проникли внутрь, расстреливая всех на своем пути. Используя бензин, террористы подожгли сидения внутри зала и покинули место происшествия. Спустя несколько часов они были задержаны правоохранительными органами в Брянской области.

В результате теракта погибли 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести. Следствие выявило причастность террористов к финансированию с территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлится до 2026 года.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.