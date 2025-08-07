К середине века климат в Москве будет напоминать черноморский

Кандидат наук Михаил Яшин рассказал, что столичная погода станет черноморской
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Городским службам и жителям необходимо адаптироваться к новым реалиям.
К 2050 году московский климат может стать похожим на черноморский. Об этом 6 августа рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Яшин агентству городских новостей «Москва».
В беседе с агентством он отметил, что столица уже сегодня ощущает на себе последствия изменения климата, выражающиеся в резких сменах сезонов, аномальной жаре выше 30 градусов, сильных ливнях и нестабильной погоде. Прогнозы указывают не только на знойное лето, но и на более непредсказуемые зимние периоды с обильными снегопадами, ледяными дождями и гололедицей.
Он подчеркнул, что городским службам, от ЖКХ до транспорта и медицины, необходимо адаптироваться к новым реалиям. В связи с ростом летних температур чаще возникают грозы, шквалы и сильные ливни, с которыми устаревшие системы ливневой канализации не справляются. Особенно остро проблема стоит в густонаселенных районах с большим количеством асфальта.
Яшин также отметил, что жара способствует увеличению концентрации приземного озона и ухудшению качества воздуха. Загрязнение атмосферы может усиливать грозовые явления, а климатические изменения оказывают негативное влияние на здоровье жителей и функционирование городской инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что лето в России в течение 50 лет потеплеет на несколько градусов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 авг
- Вот и лето прошло? Центральную Россию заливают дожди
- 4 авг
- Нет электричества и смыло мосты: последствия ливня в Туапсинском районе
- 4 авг
- Несколько районов затопило в Воронеже из-за непогоды
- 4 авг
- Вода с неба и на земле: река вышла из берегов в Туапсинском районе
- 4 авг
- Ушел под воду: Воронеж затопило после сильного ливня
- 3 авг
- Не шепчет: какая погода ожидает москвичей с 4 по 10 августа
- 1 авг
- Москвичам посоветовали привыкнуть к субтропическому климату
- 1 авг
- К 2050 году московское лето станет похоже на кубанское
- 1 авг
- Засушливый август ожидается в нескольких регионах России
- 1 авг
- Нью-Йорк уходит под воду: власти ввели режим ЧП из-за сильных ливней
Читайте также
83%
Нашли ошибку?