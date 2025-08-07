К середине века климат в Москве будет напоминать черноморский

Дарья Неяскина
Кандидат наук Михаил Яшин рассказал, что столичная погода станет черноморской

К 2050 году столичная погода может стать похожа на курорты Черноморья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Городским службам и жителям необходимо адаптироваться к новым реалиям.

К 2050 году московский климат может стать похожим на черноморский. Об этом 6 августа рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Яшин агентству городских новостей «Москва».

В беседе с агентством он отметил, что столица уже сегодня ощущает на себе последствия изменения климата, выражающиеся в резких сменах сезонов, аномальной жаре выше 30 градусов, сильных ливнях и нестабильной погоде. Прогнозы указывают не только на знойное лето, но и на более непредсказуемые зимние периоды с обильными снегопадами, ледяными дождями и гололедицей.

Он подчеркнул, что городским службам, от ЖКХ до транспорта и медицины, необходимо адаптироваться к новым реалиям. В связи с ростом летних температур чаще возникают грозы, шквалы и сильные ливни, с которыми устаревшие системы ливневой канализации не справляются. Особенно остро проблема стоит в густонаселенных районах с большим количеством асфальта. 

Яшин также отметил, что жара способствует увеличению концентрации приземного озона и ухудшению качества воздуха. Загрязнение атмосферы может усиливать грозовые явления, а климатические изменения оказывают негативное влияние на здоровье жителей и функционирование городской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лето в России в течение 50 лет потеплеет на несколько градусов.

