Су-34 ударил по пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Су-34 ударил по пункту временной дислокации боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После выполнения боевой задачи российские пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 авг
- ПТРК «Корнет» уничтожил технику ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 авг
- Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 авг
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 авг
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- Российские танкисты уничтожили расчет БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 авг
- Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 авг
- Су-34 ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 авг
- «Мста-Б» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 авг
- Российские десантники апробировали новейшие пулеметы РПЛ-20. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
88%
Нашли ошибку?