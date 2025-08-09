Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Ка-52М ударил по личному составу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории РФ продолжается.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

