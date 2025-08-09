Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Ка-52М ударил по личному составу ВСУ
Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории РФ продолжается.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
