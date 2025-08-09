Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным

Встреча российского и американского лидеров пройдет 15 августа.

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске будет носить ярко выраженный двусторонний характер. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, главы двух государств еще никогда не встречались на Аляске.

«Этот выбор подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи, который она до некоторой степени носила бы в случае выбора третьей страны. Таким образом, на первый план вновь выходят двусторонний диалог России и США и роль их лидеров в решении судеб мира», — отметил он в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что решение стало неожиданным, поскольку в СМИ ранее обсуждались другие варианты — ОАЭ или Стамбул.

Ранее политолог Джон Вароли назвал выбор Аляски символичным, подчеркнув, что этот регион «как бы объединяет два государства».

Встреча Путина и Трампа назначена на 15 августа.

