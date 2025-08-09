Посол РФ рассказал, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 53 0

Посол РФ назвал русофобию препятствием для встречи Путина и Трампа в Риме

Посол РФ рассказал, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страна могла бы стать очень хорошим местом для переговоров, уверен Алексей Парамонов.

Препятствием для проведения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме стала русофобия и политическая близорукость местных правящих кругов. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

По его мнению, страна могла бы стать очень хорошим местом для встречи Путина и Трампа, так как у нее богатый опыт проведения подобных мероприятий, да и сами итальянцы вполне дружелюбно и уважительно настроены к России. Однако отношение к Москве правящей элиты помешало этой идее.

«Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с правительства (экс-премьер-министра. — Прим. ред.) Марио Драги и вопреки собственной дипломатической традиции, закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной „поддержки Украины на 360 градусов“ и полного отказа от диалога», — отметил дипломат.

Владимир Путин 6 августа провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта.

Позднее, 9 августа, Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Писательница, телеведущая, пресс-секретарь Госдепа: Тэмми Брюс назначена зампредом США в ООН
23:11
В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
22:48
В Нижнем Новгороде ребенок погиб в результате обрушения гаража
22:24
Посол РФ рассказал, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
22:01
«Самый опасный город»: Трамп готовит план по борьбе с преступностью в Вашингтоне
21:39
За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над территорией РФ

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Шантаж любовницы, интим втроем и диплом актера: за что Шепс снискал популярность скандалиста на «Битве экстрасенсов»
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс