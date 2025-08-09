Посол РФ рассказал, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

Страна могла бы стать очень хорошим местом для переговоров, уверен Алексей Парамонов.

Препятствием для проведения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме стала русофобия и политическая близорукость местных правящих кругов. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

По его мнению, страна могла бы стать очень хорошим местом для встречи Путина и Трампа, так как у нее богатый опыт проведения подобных мероприятий, да и сами итальянцы вполне дружелюбно и уважительно настроены к России. Однако отношение к Москве правящей элиты помешало этой идее.

«Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с правительства (экс-премьер-министра. — Прим. ред.) Марио Драги и вопреки собственной дипломатической традиции, закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной „поддержки Украины на 360 градусов“ и полного отказа от диалога», — отметил дипломат.

Владимир Путин 6 августа провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта.

Позднее, 9 августа, Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным.

