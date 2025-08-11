Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 33 0

Глава РКЦ на Аляске Анна Верная: Путин и Трамп могут встретиться в Анкоридже

Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Anchorage city view

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Именно здесь расположено мемориальное кладбище, где похоронены советские летчики.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может пройти на военной базе Элмендорф. Такое предположение в беседе с 5-tv.ru сделала Анна Верная, руководитель Русского культурного центра в штате.

База расположена в Анкоридже. По словам Верной, здесь останавливаются многие политики для дозаправки самолетов. Кроме того, здесь находится кладбище «Форд-Ричардсон», где похоронены советские летчики, погибшие на Аляске. Глава Русского культурного центра предполагает, что российский лидер может возложить венок на военном мемориале.

Ранее в США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа. Об этом сообщал 5-tv.ru. Постоянный представитель страны в НАТО Мэттью Уитакер не исключил такой возможности. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о приглашении Зеленского на переговоры еще не принято. По словам Уитакера, этот вопрос будет решать Дональд Трамп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
10 авг
Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным
10 авг
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
10 авг
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
10 авг
«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
10 авг
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
10 авг
CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
10 авг
Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
10 авг
«Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
10 авг
Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
10 авг
WР: США пока не приглашали Зеленского на переговоры Путина и Трампа на Аляске
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации сотрудника «Аль-Джазиры»
0:26
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
0:09
«Хочется работать, хочется жить»: актер Роман Попов заявил о рецидиве рака мозга
23:30
Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области
23:20
Айза заподозрила у себя новый штамм коронавируса: «Разлагаюсь и злюсь»
23:00
Белокурый ангел: как изменился красавчик из «Голубой лагуны» за 45 лет

Сейчас читают

Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс