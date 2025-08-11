Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже на Аляске

NYT: Секретная служба США арендовала дом в городе Анкоридж на Аляске
Фото: www.globallookpress.com
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Возможно именно там пройдет встреча Путина и Трампа.
Секретная служба США арендовала недвижимость в городе Анкоридж на Аляске в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на местного риэлтора.
«Ранее сегодня со мной связалась Секретная служба США, и они спросили, есть ли у меня свободные места, и я выбрал то „окно“, которое им было нужно», — рассказал собеседник издания.
Также риэлтор отметил, что выбор Аляски для встречи президентов США и РФ стал для него «сюрпризом».
Владимир Путин 6 августа провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта. Спустя три дня Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером пройдет 15 августа на Аляске.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны Евросоюза стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с Владимиром Путиным.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 авг
- Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
- 10 авг
- Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным
- 10 авг
- В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
- 10 авг
- В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
- 10 авг
- «Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
- 10 авг
- Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
- 10 авг
- CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
- 10 авг
- Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
- 10 авг
- «Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
- 10 авг
- Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
Читайте также
88%
Нашли ошибку?