Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже на Аляске

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 42 0

NYT: Секретная служба США арендовала дом в городе Анкоридж на Аляске

Секретная служба США арендовала недвижимость в городе Анкоридж на Аляске

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Возможно именно там пройдет встреча Путина и Трампа.

Секретная служба США арендовала недвижимость в городе Анкоридж на Аляске в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на местного риэлтора.

«Ранее сегодня со мной связалась Секретная служба США, и они спросили, есть ли у меня свободные места, и я выбрал то „окно“, которое им было нужно», — рассказал собеседник издания.

Также риэлтор отметил, что выбор Аляски для встречи президентов США и РФ стал для него «сюрпризом».

Владимир Путин 6 августа провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта. Спустя три дня Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером пройдет 15 августа на Аляске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны Евросоюза стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с Владимиром Путиным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
11 авг
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
10 авг
Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным
10 авг
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
10 авг
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
10 авг
«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
10 авг
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
10 авг
CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
10 авг
Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
10 авг
«Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
10 авг
Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:51
В России предложили повысить возраст для покупки алкоголя
3:29
Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже на Аляске
3:05
Умер сотрудничавший с Charlie Hebdo карикатурист Кристиан «Флег» Дэйгл
2:43
Жертвой землетрясения в Турции стал 81-летний местный житель
2:31
«Начинаем самую масштабную попытку прорыва блокады»: Грета Тунберг едет в сектор Газа
2:11
Брат мэра города Санта-Лусия в Эквадоре убит в результате стрельбы в местном клубе

Сейчас читают

Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
Готовим зонтики: москвичам пообещали дождливый август
«Победим, но с радостью!»: Садальский — новое лекарство для раненых в бою
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс