В Арзамасе направили бригаду медицины катастроф на место удара дронов ВСУ

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
В Арзамас направили бригаду медицины катастроф для возможного оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает мэр города Александр Щелоков.
По его словам, усиление медицинских сил необходимо для оперативного реагирования и поддержки пострадавших. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Ранее стало известно о попадании БПЛА по двум промышленным зонам Нижегородской области. В Арзамасском округе в результате атаки погиб один сотрудник промышленного предприятия. Экстренные службы продолжают оценивать обстановку и устранять последствия удара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 11 августа силы ПВО России уничтожили 32 БПЛА самолетного типа, которые были запущены боевиками ВСУ по территории РФ. Атака с применением дронов затронула 10 российских регионов. Известно, что один человек погиб в результате атаки дронов боевиков ВСУ в Нижегородской области.
