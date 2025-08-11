В Арзамасе направили бригаду медицины катастроф на место удара дронов ВСУ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 93 0

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

В Арзамасе направили бригаду медицины катастроф на место удара дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Арзамас направили бригаду медицины катастроф для возможного оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает мэр города Александр Щелоков.

По его словам, усиление медицинских сил необходимо для оперативного реагирования и поддержки пострадавших. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Ранее стало известно о попадании БПЛА по двум промышленным зонам Нижегородской области. В Арзамасском округе в результате атаки погиб один сотрудник промышленного предприятия. Экстренные службы продолжают оценивать обстановку и устранять последствия удара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 11 августа силы ПВО России уничтожили 32 БПЛА самолетного типа, которые были запущены боевиками ВСУ по территории РФ. Атака с применением дронов затронула 10 российских регионов. Известно, что один человек погиб в результате атаки дронов боевиков ВСУ в Нижегородской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 авг
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
11 авг
Силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ
11 авг
Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ в Нижегородской области
10 авг
Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области
10 авг
«Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
10 авг
Более 120 беспилотников ВСУ уничтожили над регионами РФ за ночь
10 авг
Частные дома в Ростовской области повреждены в результате атаки дронов ВСУ
10 авг
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
9 авг
В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
9 авг
За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над территорией РФ
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Не упадут и не потеряются: какой держатель для очков приобрести в автомобиль
9:55
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
9:40
Турникеты нового поколения представили на выставке «Та самая Москва»
9:30
Восстание против машин: как искусственный интеллект вытесняет реальных людей
9:15
Водитель самосвала дважды пытался наехать на людей у кафе в Новосибирске
9:00
Завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Сейчас читают

В Дагестане устраняют последствия мощного циклона
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс