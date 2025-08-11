Полянский: переход Газы под контроль Тель-Авива приведет к новым жертвам

Ситуации в секторе Газа было посвящено экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором резко осудили действия Израиля. Как заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, расширение военной операции, перемещение жителей и переход анклава под контроль Тель-Авива приведет к новым жертвам. А шансы на мирное урегулирование сведет к нулю. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит.

Этого мужчину в прямом смысле слова достали из огня. Но спасти в итоге не смогли. Арабский журналист погиб от израильской ракеты.

Как утверждают палестинские источники, удар нанесли по палатке сотрудников прессы — она стояла рядом с больницей. Общее число погибших — семь человек. Один из убитых — репортер катарской телекомпании «Аль-Джазира» Анас аш-Шариф. В секторе Газа тут же начались протесты.

При этом израильские военные заявили, что Анас аш-Шариф никакой не журналист, а руководитель ячейки террористов. С «Аль-Джазирой» у правительства Израиля давние счеты. С началом войны в секторе Газа телекомпанию последовательно изгоняли из страны. Вероятно, ее работа стала совсем неудобной накануне большого наступления в секторе Газа, которое уже анонсировал премьер-министр Нетаньяху.

«Мы делаем то, что сделала бы любая страна, столкнувшись с этой угрозой, с террористической организацией, осуществляющей геноцид и совершившей самое страшное нападение на евреев со времен Холокоста. Я думаю, что мы на самом деле разумно применяем силу», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сейчас Израиль контролирует примерно 70% сектора Газа, а ХАМАС — оставшиеся 30% в середине анклава. Успешно отвоевав два года, еврейское государство решило окончательно расправиться с противниками. И это уже вызвало бурю критики на заседании Совета Безопасности ООН.

«Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета Безопасности ООН», — отметил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Эти факты заставили многих справедливо задаться вопросом: как, черт возьми, Израилю до сих пор разрешают сидеть за этим столом и в этих Организациях Объединенных Наций? Если бы это была другая страна, вы бы уже давно ввели санкции», — заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Реальных решений у проблемы ХАМАС в Газе до сих пор нет. Арабские страны, например, тот же Египет, до сих пор отказываются принимать палестинских беженцев у себя. Гуманитарную помощь голодающим сбрасывают с самолетов, причем нерегулярно.

«Мы должны решительно выступать против любых попыток оккупировать Газу. Недавнее одобрение израильским военным кабинетом плана по установлению контроля над Газой вызывает у Китая серьезную обеспокоенность», — отметил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.

Центр анклава, вернее, та его часть, которая находится над поверхностью земли, — это почти сплошь лагеря беженцев. В случае эскалации войны огромные потери среди гражданских неизбежны. Но Израиль поддерживают Соединенные Штаты. И поэтому о введении каких-либо санкций говорить не приходится.

«В конечном счете это, конечно, решение Биньямина Нетаньяху. У этого есть как много минусов, так и плюсов. Но, на мой взгляд, с точки зрения интересов Америки, мы стремимся к следующему: во-первых, мы хотим добиться того, чтобы ХАМАС больше не мог убивать невинных людей», — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В самом Израиле общество разделилось. Родственники заложников, захваченных седьмого октября 2023 года, требуют их освобождения и мира. Другие, наоборот, настроены на окончательное решение вопроса с ХАМАС. По данным опросов, почти треть израильтян выступает за усиление наступательных действий и захват Газы, невзирая на жертвы. А значит, война выходит на новый круг.

