Европейский газ дешевеет на фоне ожиданий встречи Путина и Трампа

Новости о будущих переговорах лидеров России и США снизили цены на энергоносители в Европе.

На энергетических рынках Европы наблюдается заметное снижение цен на газ и нефть, вызванное новостями о планируемой встрече президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщает EADaily.

Инвесторы надеются, что переговоры помогут приблизить дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и, возможно, смягчат санкции, что укрепило оптимизм на рынке.

Стоимость нефти марки Brent за неделю упала более чем на 3 доллара — с 69,8 долларов до 66,6 долларов за баррель. Аналитики связывают это не только с политическими ожиданиями, но и с опасениями по поводу влияния новых торговых пошлин США на мировую экономику и спрос на сырье. Газ в Европе подешевел до 395 долларов за тысячу кубометров — минимального уровня за год.

Однако эксперты напоминают, что ситуация на энергорынке остается нестабильной. Так, на прошлой неделе котировки газа временно подскакивали выше 420 долларов из-за планов Франции сократить производство на АЭС и увеличить потребление газа.

Тем не менее новость о предстоящих переговорах вновь охладила цены, показав, что политическая риторика способна быстро изменить динамику рынка.

