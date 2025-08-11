«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение перед встречей Путина и Трампа

В эфире прозвучало пять слов, одно из которых — «дружность».

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», 11 августа передала сразу пять необычных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который внимательно следит за ее эфиром.

В течение дня в эфире прозвучали слова «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный» и «джиночили». Такие загадочные послания вызывают множество домыслов, ведь точное назначение радиостанции остается неизвестным.

Существует версия, что УВБ-76 — часть советской (сейчас — российской) системы «Периметр», предназначенной для автоматического запуска ядерных ракет в случае уничтожения командных пунктов. Если сигнал радиостанции вдруг прервется, это может означать начало автоматической ответной реакции, что и дало станции прозвище «Судный день».

Интересно, что на фоне готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске активность «Жужжалки» вновь возросла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 25 июля в эфире радиостанции прозвучали 12 загадочных шифровок.

