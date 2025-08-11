Возможная сделка РФ и США по Арктике может завершить конфликт на Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

The Spectator: сделка РФ и США по Арктике завершит конфликт на Украине

Сделка РФ и США по Арктике завершит конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Британские аналитики считают, что Украина придет в ярость, если такой шаг будет предпринят.

Возможная сделка между Россией и США по Арктике может привести к окончанию украинского конфликта. Об этом сообщило издание The Spectator.

«Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом украинского конфликта. Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, которое напрямую связано с украинским вопросом», — говорится в публикации.

Основные положения возможной сделки, по мнению авторов материала, могут включатьследующие пункты:

  • Россия предоставляет помощь США в разработке месторождений и арктических ресурсов;
  • США, в свою очередь, оказывают политическую поддержку России по украинскому вопросу, что может привести к прекращению конфликта и подтолкнуть Киев к уступкам;
  • Арктика рассматривается как регион с огромным потенциалом природных ресурсов (нефть, газ и др.), а таяние льдов открывает новые транспортные маршруты и возможности для навигации;
  • Соглашение сможет оживить энергетическое сотрудничество и стать «чрезвычайно прибыльной для обеих сторон».

Переговоры Путина с Трампом запланированы на 15 августа и должны пройти на Аляске, предположительно, в курортном отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд. Данная встреча рассматривается как попытка запустить диалог и достичь перемирия в конфликте на Украине, предусматривая обсуждение территориальных вопросов и возможного прекращения огня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

