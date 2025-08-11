Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

В этот день на Аляске состоится встреча президента США с Путиным.

Фото, видео: www.globallookpress.com/SMG; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в «пятницу едет в Россию», чтобы увидеться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я увижусь с Путиным, я еду в Россию… В пятницу», — сказал американский лидер на пресс-конференции.

При этом на ближайшую пятницу, 15 августа, у Трампа запланирована встреча с Путиным в самом северном американском штате Аляска. Предположительно, в курортном отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, выбор места для переговоров был сделан логично. Он отметил, что в этом регионе пересекаются экономические интересы стран. Аляска, по его словам, может стать площадкой для реализации совместных проектов.

В это же время глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас созвала встречу глав МИД Евросоюза для обсуждения встречи Путина и Трампа.

