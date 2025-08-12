Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии

Разбирательство по делу о теракте продолжается, вскрываются новые подробности.

Организаторы концерта рок-группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года не предупредили полицию Красногорска о мероприятии. В тот день, за несколько минут до представления, произошел теракт, в котором погибли полторы сотни человек. Новые подробности о действиях представителей артистов раскрыли журналисты ТАСС, знакомые с материалами дела.

Начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по городскому округу Красногорск рассказал на допросе, что организаторы прислали обращение о проведении концерта «не заблаговременно», однако в день теракта с 17:00 до 18:00 инспектор-кинолог все же обследовал концертный зал и прилегающую территорию. Об этом свидетельствует соответствующий акт.

«К концертному залу „Крокус Сити Холл“ был приближен пеший наряд патрульно-постовой службы (ППС), в состав которого входили двое полицейских, которые около 18:00 связались, встретились с представителями службы безопасности концертного зала и организовали с ними взаимодействие», — добавил полицейский.

Агентство уточняет, что организатором шоу была компания MSM Group. В рамках уголовного дела она признана потерпевшей стороной. Один из посетителей концертного зала после трагедии подал в суд на MSM Group и потребовал компенсации в размере миллиона рублей за нанесенный ущерб здоровью, но его иск был отклонен.

«Крокус» атаковали злоумышленники с автоматическим оружием и открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Погибли 149 человек, пострадали 609, один числится пропавшим без вести. Четверо террористов попытались скрыться, они были задержаны в Брянской области по пути на Украину. Позже следователи вышли и на их соучастников.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, интересы 130 пострадавших представляет адвокат Ксения Трунова. По ее словам, один из участников атаки Умеджон Солиев, он привез оружие для исполнителей, надеется на смягчение приговора. Он намерен отправить компенсацию потерпевшим вне зависимости от их желания брать его деньги.

