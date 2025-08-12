В Татарстане отразили атаку украинских дронов на промышленные объекты

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Сигнал беспилотной опасности вводили в нескольких городах региона.

В Татарстане отразили атаку украинских беспилотников на промышленные объекты

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Республика Татарстан подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Сигнал беспилотной опасности вводили в нескольких городах региона — в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. В них находятся крупные промышленные предприятия, которые могли быть целями атаки.

В сообщении говорится, что в результате атаки погибших и пострадавших нет. Производственные процессы на объектах не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме.

По данным местных властей, силы ПВО и другие службы оперативного реагирования отразили угрозу и продолжают обеспечивать безопасность над важными промышленными объектами региона.

Массированные атаки БПЛА по промышленным регионам России в последние месяцы участились. Например, в Нижегородской области в ночь с 10 на 11 августа были атакованы две зоны в городах Арзамас и Дзержинск. В результате налета один человек погиб, трое получили ранения. Были повреждены завод Арзамасского приборостроительного завода и Косогорский металлургический завод.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

