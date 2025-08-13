Лето закончилось: москвичам предрекли прохладный август

А как будут обстоять дела с ливнями?

До конца августа в Москве сохранится нынешняя погода: днем будет около 20 градусов тепла, а ночью станет постепенно холодать. Об этом изданию Lenta.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет очень небольшое колебание температуры, но все время она будет оставаться около 20 градусов — дневная температура, ночная температура будет испытывать тенденцию к понижению», — сказал Шувалов.

В течение месяца в столице ожидаются периодические дожди, но они не будут сильными. Сильного похолодания в ближайшие две недели не предвидится, заключил синоптик.

До этого кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Яшин рассказал, что к 2050 году московский климат может стать похожим на черноморский. Он отметил, что Москва уже сейчас сталкивается с последствиями изменения климата. Это проявляется в резких сменах сезонов, экстремально жаркой погоде выше 30 градусов, сильных ливнях и непредсказуемой погоде.

