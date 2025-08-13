В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Жильцов эвакуируют.

В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного жилого дома в Волгограде. Соответствующее сообщение губернатора области Андрея Бочарова опубликовано в Telegram-канале администрации региона.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области… Зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской», — говорится в публикации.

Бочаров добавил, что специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома, далее обломки БПЛА будут обследованы саперами.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки ВСУ. Водитель в тяжелом состоянии. Вследствие удара БПЛА ВФУ в центре Горловки поврежден автомобиль скорой медицинской помощи

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

