Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки ВСУ
Поврежден также служебный автомобиль.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
Два сотрудника скорой помощи погибли, еще двое пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава Администрации городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии. Вследствие удара БПЛА ВФУ в центре Горловки поврежден автомобиль скорой медицинской помощи», — добавил чиновник.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, отметил губернатор региона. Также уточняется, что силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА.
