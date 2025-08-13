«С улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают подробности нападения на «Крокус»

РИА Новости: один из напавших на «Крокус» террористов улыбался во время стрельбы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Выжившие не могут забыть довольное лицо террориста.
Один из террористов, совершивших нападение на «Крокус сити холл», стрелял в зрителей концертного зала с улыбкой на лице. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на показания потерпевших.
«Относительно нападавших, один из них был азиат с бородой, без усов, с короткими волосами, запомнил его довольное лицо в тот момент… он стрелял по людям с улыбкой на лице», — цитирует агентство одного из пострадавших.
Теракт в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Их удалось поймать менее чем через 12 часов.
Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии.
Начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по городскому округу Красногорск рассказал на допросе, что организаторы прислали обращение о проведении концерта «не заблаговременно», однако в день теракта с 17:00 до 18:00 инспектор-кинолог все же обследовал концертный зал и прилегающую территорию. Об этом свидетельствует соответствующий акт.
