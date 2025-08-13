«С улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают подробности нападения на «Крокус»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

РИА Новости: один из напавших на «Крокус» террористов улыбался во время стрельбы

«С улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают подробности нападения на «Крокус»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Выжившие не могут забыть довольное лицо террориста.

Один из террористов, совершивших нападение на «Крокус сити холл», стрелял в зрителей концертного зала с улыбкой на лице. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на показания потерпевших.

«Относительно нападавших, один из них был азиат с бородой, без усов, с короткими волосами, запомнил его довольное лицо в тот момент… он стрелял по людям с улыбкой на лице», — цитирует агентство одного из пострадавших.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Их удалось поймать менее чем через 12 часов.

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии.

Начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по городскому округу Красногорск рассказал на допросе, что организаторы прислали обращение о проведении концерта «не заблаговременно», однако в день теракта с 17:00 до 18:00 инспектор-кинолог все же обследовал концертный зал и прилегающую территорию. Об этом свидетельствует соответствующий акт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
12 авг
Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии
10 авг
Участник нападения на «Крокус» проходил обучение в Афганистане
7 авг
Поставщик оружия для террористов предложил компенсации потерпевшим в Крокусе
5 авг
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тысяче рублей
5 авг
На покупку оружия организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей
5 авг
«Это испуганные звери»: главное о суде по делу о теракте в «Крокусе»
4 авг
Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлится до 2026 года
4 авг
«Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как прошел суд
4 авг
Пострадавшие в теракте в «Крокусе» собрались у здания Мосгорсуда
4 авг
Исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

3:57
Хранить или выбросить: Можно ли пользоваться прошлогодним солнцезащитным кремом
3:40
В России начинается борьба против мата в сети
3:22
«С улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают подробности нападения на «Крокус»
2:55
В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома
2:42
В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины
2:25
Компания Apple подала заявку на патент полностью стеклянного телефона

Сейчас читают

Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
«Я не спилась»: Ивлеева рассказал об изменениях в жизни после «голой» вечеринки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс