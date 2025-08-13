«Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 55 0

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Трамп сорвал план ЕС по Украине

«Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине

Фото: Reuters/Annabelle Gordon

Тема:
Встреча Путина и Трампа

По его мнению, европейские страны препятствуют мирным переговорам Москвы и Киева.

Президент США Дональд Трамп перед предстоящей встречей с российским лидером Владимиром Путиным нарушил план Евросоюза, направленный на сохранение Украиной территорий. Об этом заявил 12 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в эфире его YouTube-канала.

«Трамп их просто разнес», — сказал он.

Политик назвал происходящее «агонией ЕС» и отметил, что европейские государства оказались оттеснены на второй план, при этом вынуждены платить, если хотят оказать помощь Киеву. По его словам, именно Европа мешает достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом, так как не готова к территориальным уступкам России.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Как пояснили в Белом доме, цель саммита — определить возможные шаги для урегулирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
