Президент США Дональд Трамп перед предстоящей встречей с российским лидером Владимиром Путиным нарушил план Евросоюза, направленный на сохранение Украиной территорий. Об этом заявил 12 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в эфире его YouTube-канала.

«Трамп их просто разнес», — сказал он.

Политик назвал происходящее «агонией ЕС» и отметил, что европейские государства оказались оттеснены на второй план, при этом вынуждены платить, если хотят оказать помощь Киеву. По его словам, именно Европа мешает достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом, так как не готова к территориальным уступкам России.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Как пояснили в Белом доме, цель саммита — определить возможные шаги для урегулирования украинского конфликта.

