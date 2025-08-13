«Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Трамп сорвал план ЕС по Украине
Фото: Reuters/Annabelle Gordon
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По его мнению, европейские страны препятствуют мирным переговорам Москвы и Киева.
Президент США Дональд Трамп перед предстоящей встречей с российским лидером Владимиром Путиным нарушил план Евросоюза, направленный на сохранение Украиной территорий. Об этом заявил 12 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в эфире его YouTube-канала.
«Трамп их просто разнес», — сказал он.
Политик назвал происходящее «агонией ЕС» и отметил, что европейские государства оказались оттеснены на второй план, при этом вынуждены платить, если хотят оказать помощь Киеву. По его словам, именно Европа мешает достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом, так как не готова к территориальным уступкам России.
Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Как пояснили в Белом доме, цель саммита — определить возможные шаги для урегулирования украинского конфликта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 авг
- Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа
- 13 авг
- В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины
- 13 авг
- «Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
- 12 авг
- Где Киев устроит провокации в день встречи Путина и Трампа — мнение политолога
- 12 авг
- Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
- 12 авг
- «Пройдет в нашу пользу»: Успенская о встрече Путина и Трампа
- 12 авг
- Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
- 12 авг
- В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
- 12 авг
- Зеленский отказался признавать решения саммита США и России на Аляске
- 12 авг
- Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины
Читайте также
77%
Нашли ошибку?