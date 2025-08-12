Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
Дипломат Орджоникидзе: РФ готова к провокациям Киева на встрече Путина и Трампа
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минобороны заявило о попытке срыва переговоров РФ и США на Аляске.
Опыт политического взаимодействия с киевским режимом говорит, что вероятность провокаций со стороны Украины перед переговорами президентов РФ и США на Аляске довольно высока. Поэтому Москва готовится к ним заранее. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии.
Как отметил эксперт, киевский режим готов на все ради достижения поставленных целей, поэтому, естественно, необходимо готовиться к попытке сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Я думаю, что не только мы с вами это представляем себе, но и те службы наши, российские, которые занимаются предотвращением такого рода провокаций. И я думаю, что наши службы готовы встретить такого рода попытки, если они будут, конечно, предприняты во всеоружии. Я не исключаю, что у них могут быть и советники из некоторых западных стран соответствующие. Которые бы не только им подсказали, что надо делать, но и подсказали, как надо делать», — заключил Орджоникидзе.
Встреча Путина и Трампа назначена на 15 августа. Она пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе штата. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не признает никаких решений по вопросу вооруженного конфликта, которые будут приняты на предстоящих переговорах без ее участия.
Прежде Минобороны России предупредило о вышеупомянутых рисках в преддверии встречи глав РФ и США. По имеющейся у представителей ведомства информации, полученной сразу по нескольким каналам, в город Чугуев Харьковской области 11 августа прибыла группа западных журналистов под прикрытием подготовки репортажей о быте жителей прифронтовой зоны. Журналисты прибыли на машинах Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным Минобороны, непосредственно перед саммитом Вооруженными силами Украины (ВСУ) спланирован провокационный удар с применением беспилотников и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице «с большим количеством пострадавших среди гражданского населения». Этот удар должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты.
Ранее, писал 5-tv.ru, американский лидер Дональд Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 авг
- «Пройдет в нашу пользу»: Успенская о встрече Путина и Трампа
- 12 авг
- Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
- 12 авг
- В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
- 12 авг
- Зеленский отказался признавать решения саммита США и России на Аляске
- 12 авг
- Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины
- 12 авг
- Бывший вице-губернатор Аляски Леман: надеюсь, что РФ и США договорятся
- 12 авг
- Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий
- 12 авг
- Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США
- 12 авг
- Западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа
- 12 авг
- Хегсет допустил, что для мира на Украине потребуются уступки
Читайте также
77%
Нашли ошибку?