Минобороны заявило о попытке срыва переговоров РФ и США на Аляске.

Опыт политического взаимодействия с киевским режимом говорит, что вероятность провокаций со стороны Украины перед переговорами президентов РФ и США на Аляске довольно высока. Поэтому Москва готовится к ним заранее. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии.

Как отметил эксперт, киевский режим готов на все ради достижения поставленных целей, поэтому, естественно, необходимо готовиться к попытке сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я думаю, что не только мы с вами это представляем себе, но и те службы наши, российские, которые занимаются предотвращением такого рода провокаций. И я думаю, что наши службы готовы встретить такого рода попытки, если они будут, конечно, предприняты во всеоружии. Я не исключаю, что у них могут быть и советники из некоторых западных стран соответствующие. Которые бы не только им подсказали, что надо делать, но и подсказали, как надо делать», — заключил Орджоникидзе.

Встреча Путина и Трампа назначена на 15 августа. Она пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе штата. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не признает никаких решений по вопросу вооруженного конфликта, которые будут приняты на предстоящих переговорах без ее участия.

Прежде Минобороны России предупредило о вышеупомянутых рисках в преддверии встречи глав РФ и США. По имеющейся у представителей ведомства информации, полученной сразу по нескольким каналам, в город Чугуев Харьковской области 11 августа прибыла группа западных журналистов под прикрытием подготовки репортажей о быте жителей прифронтовой зоны. Журналисты прибыли на машинах Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным Минобороны, непосредственно перед саммитом Вооруженными силами Украины (ВСУ) спланирован провокационный удар с применением беспилотников и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице «с большим количеством пострадавших среди гражданского населения». Этот удар должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский лидер Дональд Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины.

